محاضر ضبط بحق أصحاب عدة ملاحم.. هذا ما تبين بعد الكشف عليها

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية، وتم تسطير 6 محاضر ضبط بحق أصحاب ملاحم في كل من بلدتي كفرصير وصير الغربية، وذلك لعدم اتباعهم لمعايير النظافة ولبيعهم اللحوم الفاسدة ولعدم إعلانهم عن الأسعار.

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