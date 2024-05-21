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لبنان

محاضر ضبط بحق أصحاب عدة ملاحم.. هذا ما تبين بعد الكشف عليها

Lebanon 24
21-05-2024 | 06:41
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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية، وتم تسطير 6 محاضر ضبط بحق أصحاب ملاحم في كل من بلدتي كفرصير وصير الغربية، وذلك لعدم اتباعهم لمعايير النظافة ولبيعهم اللحوم الفاسدة ولعدم إعلانهم عن الأسعار. 
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