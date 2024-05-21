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لبنان

ارتفاع اسعار الاستهلاك... إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
21-05-2024 | 07:09
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 أعلنت إدارة  الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2024  سجل ارتفاعا وقدره  1,74  % بالنسبة لشهر آذار 2024،  مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن نيسان 2024  بلغ  59,67 %،   بالنسبة لشهر نيسان من العام 2023.
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أما التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر نيسان على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:
 
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,49  %
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,56      %
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره   2,57        %
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,11         %
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره  2,47     %
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره  1,55  %
 

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