ارتفاع اسعار الاستهلاك... إليكم آخر الأرقام

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2024 سجل ارتفاعا وقدره 1,74 % بالنسبة لشهر آذار 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن نيسان 2024 بلغ 59,67 %، بالنسبة لشهر نيسان من العام 2023.أما التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر نيسان على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,49 %- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,56 %- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2,57 %- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,11 %- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 2,47 %- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1,55 %