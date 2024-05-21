المركز الطبي الجامعي في مستشفى جبل لبنان - MLHUMC يختتم بنجاح النسخة الثامنة من المنتدى اللبناني لأمراض الأورام

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يشكّل هذا المنتدى العلميّ السنويّ منصّة محوريّة لمناقشة أحدث التطورات في علم أمراض الدم والأورام. وقد تألّف برنامجه الشامل من جلسات تفاعلية قدمها متحدثون لبنانيون ودوليون معروفون، قاموا بمناقشة آخر التحديثات والنهج المتعدد الاختصاصات في رعاية مرضى السرطان، والذي يشمل علاج الأورام بالإشعاع والجراحة والطب الباطني والأشعة وأمراض القلب وجراحة القلب وأمراض الدم والأورام. وقد حضر المنتدى عدد كبير من الأطباء والاختصاصيين تقدمهم عميد كلية الطب في جامعة البلمند د. سامي عزار.في هذه المناسبة، عبّر د. إيلي غاريوس، رئيس ومدير المركز الطبي الجامعي في مستشفى جبل لبنان - MLHUMC عن "سروره لنجاح المنتدى اللبناني الثامن لأمراض الأورام، شاكرا جميع المشاركين على مساهماتهم الهامة جدًا." وأضاف انّ "النقاشات التي نقودها في هذا المنتدى أمر بالغ الأهمية، وهو يساعدنا على تقديم أفضل جودة للرعاية لمرضانا." كما أكّد أنّ "مناقشات وعروض المنتدى بالغة الأهمّية للتعاون والابتكار في تحسين رعاية مرضى السرطان."من جهته، أعلن د. نزيه غاريوس، المدير العام للمركز الطبي الجامعي في مستشفى جبل لبنان - MLHUMC، عن استثمار المستشفى مؤخرًا في جهازPET CT جديد ومتطوّر يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي". كما أكّد أنّ "المستشفى سيبقى في الطليعة في مجال علم الأورام في لبنان والمنطقة، مع الحفاظ على المعايير الاستثنائية وتقديم أفضل ما يمكن من حيث تقنيات تشخيص السرطان والعلاجات الطبية له."تضمّن المنتدى خلال يومين متتاليين سبع جلسات حوارية رئيسية، عالجت مواضيع متعدّدة مثل الأورام العصبيّة، والأورام الدماغيّة، والأورام القلبيّة، وسرطان الرئة، وسرطان الثدي، وسرطان البروستات، وسرطان المعدة والجهاز الهضميّ، إضافة إلى العلاجات بالإشعاع وعلاجات المناعة والطبّ النوويّ.المركز الطبي الجامعي في مستشفى جبل لبنان - MLHUMC هو مركز طبي جامعي خاص يقدم الرعاية الطبية في جميع التخصصات الطبية. تم اعتمادMHLUMC ثلاث مرات من قبل اللجنة المشتركة الدولية JCI منذ عام 2016، وهو مركز طبي جامعي تابع لجامعة البلمند منذ عام 2019. يعتبرMHLUMC مؤسسة طبية رائدة في عدة اختصاصات مثل القلب وجراحة العظام والغدد الصماء. كما يحتوي على منصة شاملة للأورام هي الأكثر تطوّرا في لبنان، وهي مجهزة بأحدث التقنيات في العلاج الإشعاعي للأورام في منطقة الشرق الأوسط. يلتزم MHLUMC بتقديم أعلى معايير الرعاية الطبية والجودة والسلامة للمرضى.لمشاهدة فيلم قصير عن المنتدى وللاطلاع على البرنامج العلمي الكامل، اضغط على الرابط التالي:https://www.mlh.com.lb/8th-lebanese-oncology-forum/