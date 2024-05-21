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لبنان

حادثة مروّعة تهز طرابلس.. إطلاق نار على محل وسقوط جرحى

Lebanon 24
21-05-2024 | 07:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أطلقوا النار على محل في شارع الجديد في منطقة القبة - طرابلس ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، أحدهم حالته حرجة. 
 
 
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طرابلس

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