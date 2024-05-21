عوده بحث وسفيرة الولايات المتحدة في آخر المستجدات

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عوده بعد ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون وقد تباحثا في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

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