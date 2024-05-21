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لبنان

قائد الجيش التقى رئيس الكنيسة الكلدانية

Lebanon 24
21-05-2024 | 07:45
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس الكنيسة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.

 
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