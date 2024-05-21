Advertisement

لبنان

"الإعتدال" بحثت ملف الرئاسة مع السفير المصري.. هل من جلسات تمهيدية؟

Lebanon 24
21-05-2024 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1202362-638519005484526193.jpg
Doc-P-1202362-638519005484526193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى السفير المصري اليوم الثلاثاء أعضاء كتلة الإعتدال لبحث آخر التطورات في ملف رئاسة الجمهورية.

وأشار السفير المصري علاء موسى خلال حديث مع "الجديد" إلى أن "الإجتماع اليوم مع كتلة "الإعتدال الوطني" تناول آخر التطورات في ملف الرئاسة وعلينا أن نبتعد عن نقاش من يرأس الحوار والتركيز على هدف الحوار"، لافتًا إلى أن اللجنة الخماسية تدعم أي مجهود تقوم به مجموعة من النواب لحلحلة الملف.
Advertisement

من جهته، قال النائب سجيع عطية إلى أن هناك إمكانية لعقد جلسة تمهيدية لانتخاب رئيس للجمهورية على خلاف جلسة الهبة الأوروبية والنزوح السوري في مجلس النواب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:46 | 2024-05-21
10:44 | 2024-05-21
10:28 | 2024-05-21
10:27 | 2024-05-21
10:03 | 2024-05-21
09:45 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24