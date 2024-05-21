"الإعتدال" بحثت ملف الرئاسة مع السفير المصري.. هل من جلسات تمهيدية؟

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وأشار السفير المصري علاء موسى خلال حديث مع "الجديد" إلى أن "الإجتماع اليوم مع كتلة "الإعتدال الوطني" تناول آخر التطورات في ملف الرئاسة وعلينا أن نبتعد عن نقاش من يرأس الحوار والتركيز على هدف الحوار"، لافتًا إلى أن اللجنة الخماسية تدعم أي مجهود تقوم به مجموعة من النواب لحلحلة الملف.من جهته، قال النائب سجيع عطية إلى أن هناك إمكانية لعقد جلسة تمهيدية لانتخاب رئيس للجمهورية على خلاف جلسة الهبة الأوروبية والنزوح السوري في مجلس النواب.