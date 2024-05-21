العبسي عزّى بالرئيس الإيراني وأعضاء الوفد المرافق

صدر عن ديوان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك بيان تقدّم بموجبه البطريرك يوسف العبسي من الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، حكومةً وشعبًا، "بخالص التعازي بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وأعضاء الوفد المرافق"، سائلًا "الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

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