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لبنان

بحقه عدة مذكرات توقيف.. أحد أخطر المطلوبين في قبضة قوى الأمن

Lebanon 24
21-05-2024 | 08:03
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم على الأراضي اللبنانية كافّة.
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بتاريخَي 29-04-2024 و01-05-2024، وفي بلدة عين الذهب، أوقفت قوة من مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية كل من:

-  ح. خ. (من مواليد عام 1998، لبناني)

لإقدامه مع آخرين على سرقة أسلاك كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، وكابلات اتصالات لشركة أوجيرو في بلدات عدة في عكار. وتبيّن أنه يوجد بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.

       بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

- ع. س. (من مواليد عام 1993، لبناني)

أحد أخطر المطلوبين في سرقة الأسلاك الكهربائية العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وكابلات اتصالات أوجيرو، وبجرم إطلاق نار، وتم ضبط بندقيّتيَن حربيّتَين وألبسة عسكرية، يستخدمها في أعمال السرقة. وتبيّن أنه يوجد بحقه /4/ مذكرات توقيف بجرائم سرقة، إطلاق نار، وبلاغَي بحث وتحرٍّ بجرم سرقة وتخريب.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.
 
 
 
 
 
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