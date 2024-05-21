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لبنان
بيان مهم جداً من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
21-05-2024
|
08:25
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ذكرت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان عن قيام المركز الرئيسي في الدكوانة وكافة الأقسام التابعة لها (النبطية، صيدا، زحلة، طرابلس) باستقبال جميع المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل الدراجات النارية العائدة لهم أو فك حجزها خلال أيام العمل والدوام الرسمي.
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كما ذكرت المصلحة المواطنين بإمكانية الاطلاع على المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info
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