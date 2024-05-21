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لبنان

بالصور.. قوى الأمن تصادر سيارات لمن تعود؟

Lebanon 24
21-05-2024 | 09:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن القوى الأمنية عملت على مصادرة سيارات مخالفة في شوارع طرابلس والتي تعود لسوريين مخالفين لنظام الإقامة. 
 
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