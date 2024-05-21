إقفال مستودع في بلدة شقرا

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عناصر من أمن الدول أقفلوا مستودعاً يملكه السوري م.خ بالشمع الأحمر في بلدة شقرا قضاء بنت جبيل لمخالفته نظام الاقامة.

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