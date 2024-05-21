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لبنان

باسيل وجه إلى خامنئي برقية تعزية

Lebanon 24
21-05-2024 | 10:27
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وجه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل برقية تعزية لمرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي بالرئيس الإيراني ابراهيم رئيس ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.
 
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وجاء في نص البرقية: "ببالغ الحزن، تلقيت نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة السيد الدكتور إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما. لقد اجتمعت مرارا بالسيد عبد اللهيان، حين كنت وزيرا للخارجية وكان مساعدا خاصا لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، وثم كنائب لوزير الخارجية وتحادثت معه لاحقا كوزير للخارجية. وقد كان الراحل صاحب رؤية سياسية واضحة بشأن المنطقة، وتميز بسعة اطلاعه وبديبلوماسيته".

أضاف: "أتقدم من إيران، حكومة وشعبا، بأصدق التعازي، وأسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وأن يمنح إيران مستقبلا آمنا وزاهرا".
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