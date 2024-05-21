الفلوت والغيتار في حفلتين أكاديميتَين لطلاب الكونسرفتوار

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يواصل الكونسرفتوار الوطني تقديم أنشطته الموسيقية في إطار النهضة التي يشهدها وبدعوة من رئيسته هبة القواس، عبر الحفلات الدورية للأوركستراتين الفلهارمونية والشرق عربية، وعبر استضافة موسيقيين وقادة أوركسترا عالميين.كما يقدّم المعهد حفلات أكاديمية طلابية بإشراف وتدريب موسيقيّيه وأساتذته ورؤساء أقسامه، وذلك في سياق دعم طلاب المعهد ومواهبه. ولا سيما أن هذه الحفلات الأكاديمية أصبحت جزءاً من المنهج الذي يتطلب تقديم أكثر من حفلة خلال العام الدراسي. وهذا النهج الذي يشهده الكونسرفتوار، حتّم على الأساتذة العمل على رفع المستوى بما يتناسب مع المناخ الدراسي الجديد الذي يتدرج تطويره وصولاً إلى المنهج الجديد في العام المقبل.وآخر هذه الحفلات كان "أنسامبل الغيتار"، وسبقتها حفلة "رباعية الفلوت" اللتان أقيمتا في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في الأشرفية، بمشاركة جمهور الموسيقى الكلاسيكية في لبنان الذي يواظب على حضور الحفلات، والاكتظاظ الذي بدا ملفتاً في حفلات الطلاب التي تشهد إقبالاً كبيراً، نظراً إلى المستوى العالي والمتقدم لأداء الطلاب.