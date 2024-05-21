24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الفلوت والغيتار في حفلتين أكاديميتَين لطلاب الكونسرفتوار
Lebanon 24
21-05-2024
|
10:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل الكونسرفتوار الوطني تقديم أنشطته الموسيقية في إطار النهضة التي يشهدها وبدعوة من رئيسته هبة القواس، عبر الحفلات الدورية للأوركستراتين الفلهارمونية والشرق عربية، وعبر استضافة موسيقيين وقادة أوركسترا عالميين.
Advertisement
كما يقدّم المعهد حفلات أكاديمية طلابية بإشراف وتدريب موسيقيّيه وأساتذته ورؤساء أقسامه، وذلك في سياق دعم طلاب المعهد ومواهبه. ولا سيما أن هذه الحفلات الأكاديمية أصبحت جزءاً من المنهج الذي يتطلب تقديم أكثر من حفلة خلال العام الدراسي. وهذا النهج الذي يشهده الكونسرفتوار، حتّم على الأساتذة العمل على رفع المستوى بما يتناسب مع المناخ الدراسي الجديد الذي يتدرج تطويره وصولاً إلى المنهج الجديد في العام المقبل.
وآخر هذه الحفلات كان "أنسامبل الغيتار"، وسبقتها حفلة "رباعية الفلوت" اللتان أقيمتا في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في الأشرفية، بمشاركة جمهور الموسيقى الكلاسيكية في لبنان الذي يواظب على حضور الحفلات، والاكتظاظ الذي بدا ملفتاً في حفلات الطلاب التي تشهد إقبالاً كبيراً، نظراً إلى المستوى العالي والمتقدم لأداء الطلاب.
لبنان
فنون ومشاهير
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
Lebanon 24
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
13:39 | 2024-05-20
20/05/2024 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
02:57 | 2024-05-21
21/05/2024 02:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة على البحر برفقة عائلتها وملامح الحمل واضحة (صور)
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة على البحر برفقة عائلتها وملامح الحمل واضحة (صور)
03:40 | 2024-05-21
21/05/2024 03:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
14:00 | 2024-05-20
20/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان.. الخبر مهم جداً!
Lebanon 24
تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان.. الخبر مهم جداً!
15:11 | 2024-05-20
20/05/2024 03:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:00 | 2024-05-21
اجتماع للجنتي الخارجية وتكنولوجيا المعلومات: لمواكبة التحول الرقمي
12:49 | 2024-05-21
تهديد إسرائيليّ لـ"الحزب"... إليكم ما قاله مسؤول عسكريّ بارز اليوم
12:37 | 2024-05-21
مولوي التقى ياسين وعبد المسيح.. هذا ما جر بحثه
12:30 | 2024-05-21
المكاري بحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء اليوناني في ملف النازحين
12:21 | 2024-05-21
توقيف شخصين... سرقا منشأة رياضيّة في الزرارية
11:58 | 2024-05-21
العثور على جثة رجل مجهول الهويّة داخل منزل... هل من يعرف عنه شيئًا؟
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
21/05/2024 20:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
21/05/2024 20:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
21/05/2024 20:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24