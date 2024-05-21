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لبنان

سقوط 5 قذائف معادية بين المنازل في حولا

Lebanon 24
21-05-2024 | 10:46
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سقطت 5 قذائف إسرائيلية مباشرة بين المنازل على الطريق التحتا في بلدة حولا.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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