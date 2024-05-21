نداء عاجل... ممثل لبنانيّ بحاجة ماسة للدم

أعلن الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله عبر صفحته على "فيسبوك"، أنّ الممثل القدير فؤاد شرف الدين بحاجة ماسة لدم من فئة O+.

وكتب عطالله:



Advertisement الفنان فؤاد شرف الدين بحاجة ماسة لدم من فئة O+، على ان يتم التبرع في فرعي الصليب الاحمر انطلياس مقابل مستشفى سرحال او سبيرز....

نرجو ذكر اسم الفنان فؤاد شرف الدين عند التبرع ... وشكرا". "نداء انساني عاجل:الفنان فؤاد شرف الدين بحاجة ماسة لدم من فئة O+، على ان يتم التبرع في فرعي الصليب الاحمر انطلياس مقابل مستشفى سرحال او سبيرز....نرجو ذكر اسم الفنان فؤاد شرف الدين عند التبرع ... وشكرا".

وكان شرف الدين نُقِلَ قبل أشهرٍ إلى المستشفى، بعد إصابته بورم في الرأس، وقد أطلقت إبنته نداء للمساعدة، لإجراء عمليّة جراحيّة له.