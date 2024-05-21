Advertisement

لبنان

بيان للسفارة الإيرانيّة في لبنان... هذا ما ستقوم به يوميّ الأربعاء والخميس

Lebanon 24
21-05-2024 | 11:42
A-
A+
Doc-P-1202437-638519140482004498.jpg
Doc-P-1202437-638519140482004498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السفارة الإيرانيّة لدى لبنان في بيان، أنّها ستفتح سجل التعازي تكريماً للرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيرانيّة الراحل حسين أمير عبداللهيان، يوميّ الأربعاء والخميس من الساعة الرابعة بعد الظهر، ولغاية الساعة السابعة عصراً.
Advertisement
 
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2024-05-21
12:49 | 2024-05-21
12:37 | 2024-05-21
12:30 | 2024-05-21
12:21 | 2024-05-21
11:58 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24