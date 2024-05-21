بيان للسفارة الإيرانيّة في لبنان... هذا ما ستقوم به يوميّ الأربعاء والخميس

أعلنت السفارة الإيرانيّة لدى لبنان في بيان، أنّها ستفتح سجل التعازي تكريماً للرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيرانيّة الراحل حسين أمير عبداللهيان، يوميّ الأربعاء والخميس من الساعة الرابعة بعد الظهر، ولغاية الساعة السابعة عصراً.

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