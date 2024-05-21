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لبنان

الجيش أوقف 6 مطلوبين

Lebanon 24
21-05-2024 | 11:53
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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:
 
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات ٦ أشخاص وفقًا لما يلي:
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- دهم منازل مطلوبين في بلدة مزرعة بيت صليبي – بعلبك، وتوقيف المواطنَين (م.ص.) و(ع.م.) لقيامهما بعمليات سلب بقوة السلاح على طريق عام نبع المورج – عيون السيمان – حدث بعلبك، وحيازتهما أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.
- دهم منازل مطلوبين في بلدة السماقية – عكار، وتوقيف المواطنَين (ف.ع.) و(ف.س.) لحيازتهما أسلحة وأعتدة عسكرية.
- توقيف المواطنَين (ا.ع.) و(ص.ع.) في منطقة وادي النحلة – البداوي لتورطهما في إشكال تخلله إطلاق نار، وضبطت في حوزتهما كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص
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