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لبنان

العثور على جثة رجل مجهول الهويّة داخل منزل... هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
21-05-2024 | 11:58
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 14/05/2024، وفي محلة صبرا- الحيّ الغربي، وعلى مقربة من مستوصف الإمداد بمحاذاة المدينة الرياضيّة، عثر على جثة لرجل مُسنّ قضى بطريقة طبيعيّة في داخل منزله الكائن في المحلّة المذكورة، وهو في العقد الثامن من العمر تقريبًا، ضعيف البنية، حنطي البشرة، أصلع الرّأس، ذو ذقن بيضاء كثيفة.
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علمًا أنه تم وضع الجثّة في برّاد مستشفى بعبدا الحكومي.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 858473-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
 
 
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