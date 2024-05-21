قال قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي "نعلم كيف نُوسّع الهجمة ضدّ "حزب الله" إذا تطلب الأمر".

وأضاف قائد سلاح الجوّ الإسرائيليّ للقناة 14 الإسرائيليّة: "سيكون قصفا يُزيل التهديدات، ويخلق واقعا جديدا".