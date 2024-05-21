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لبنان

تهديد إسرائيليّ لـ"الحزب"... إليكم ما قاله مسؤول عسكريّ بارز اليوم

Lebanon 24
21-05-2024 | 12:49
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قال قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي "نعلم كيف نُوسّع الهجمة ضدّ "حزب الله" إذا تطلب الأمر".
 
 
وأضاف قائد سلاح الجوّ الإسرائيليّ للقناة 14 الإسرائيليّة: "سيكون قصفا يُزيل التهديدات، ويخلق واقعا جديدا".
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