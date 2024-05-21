آخر المعلومات... ماذا دار بين جنبلاط ورئيس الوزراء القطريّ؟

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط عبّر أمام رئيس الوزراء القطري في الدوحة، بأنّ الازمة الراهنة لا يُمكن حلّها الا برئيس توافقيّ.

Advertisement

وأضافت المعلومات أنّ جنبلاط قال إنّ "لا امكانية لانتخاب رئيس من فريق واحد".