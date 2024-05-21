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لبنان

آخر المعلومات... ماذا دار بين جنبلاط ورئيس الوزراء القطريّ؟

Lebanon 24
21-05-2024 | 13:16
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط عبّر أمام رئيس الوزراء القطري في الدوحة، بأنّ الازمة الراهنة لا يُمكن حلّها الا برئيس توافقيّ.
 
 
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وأضافت المعلومات أنّ جنبلاط قال إنّ "لا امكانية لانتخاب رئيس من فريق واحد".
 
 
 
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