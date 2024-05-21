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لبنان

ضبط شاحنة محمّلة بمسدسات حربية مهربة في مرفأ طرابلس (صورة)

Lebanon 24
21-05-2024 | 13:21
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ان "مديرية المخابرات ضبطت في مرفأ طرابلس شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرب ومخفي داخلها، وأوقفت سائقها". 


وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لمعرفة وجهتها وتوقيف بقية المتورطين.
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