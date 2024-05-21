ضبط شاحنة محمّلة بمسدسات حربية مهربة في مرفأ طرابلس (صورة)

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ان "مديرية المخابرات ضبطت في مرفأ طرابلس شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرب ومخفي داخلها، وأوقفت سائقها".





وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لمعرفة وجهتها وتوقيف بقية المتورطين.

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