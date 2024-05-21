خبر سارّ... مئة دولار سيحصل عليها هؤلاء

كشفت "الجديد"، أنّ قطر تجاوبت فوراً مع طلب قائد الجيش جوزاف عون، بتمديد المساعدة القطرية المتمثلة بالمئة دولار للعسكريين، إضافة إلى تأمين المحروقات لـ6 أشهر.

Advertisement