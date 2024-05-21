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لبنان

خبر سارّ... مئة دولار سيحصل عليها هؤلاء

Lebanon 24
21-05-2024 | 13:22
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كشفت "الجديد"، أنّ قطر تجاوبت فوراً مع طلب قائد الجيش جوزاف عون، بتمديد المساعدة القطرية المتمثلة بالمئة دولار للعسكريين، إضافة إلى تأمين المحروقات لـ6 أشهر.
 
 
 
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