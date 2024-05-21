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لبنان

مطاردة وإطلاق نار... إمرأة قُتِلَت وأخرى أُصيبت

Lebanon 24
21-05-2024 | 13:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين خ.ح وط.خ في وادي النحلة.
 
 
وبحسب المعلومات، قام خ.ح بمطادرة ط.خ على متن دراجة ناريّة، وأطلق النار باتّجاهه، ما أدى إلى إصابة السوريّة ع.ف في رأسها عن طريق الخطأ، وتُوفيت لاحقاً.
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كما أُصيبت المواطنة و.ك، ونُقِلت إلى المستشفى.
 
 
وقال مصدر إنّ الإشكال سببه خلاف سابق بين الرجلين.
 
 
 
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