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لبنان

حادثة مرعبة حصلت مساء اليوم... شخص تعرّض لإطلاق نار قرب أحد المطاعم

Lebanon 24
21-05-2024 | 14:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ملثمين على متن دراجة ناريّة أطلقا النار على أ.خ، وأصاباه في قدمه، ومن ثمّ سرقا دراجته الناريّة، قرب أحد المطاعم، في محلة كورنيش الميناء في طرابلس.
 
وقد عمل جهاز الطوارئ والاغاثة على إسعاف الجريح ونقله إلى المستشفى.
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