حادثة مرعبة حصلت مساء اليوم... شخص تعرّض لإطلاق نار قرب أحد المطاعم

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ملثمين على متن دراجة ناريّة أطلقا النار على أ.خ، وأصاباه في قدمه، ومن ثمّ سرقا دراجته الناريّة، قرب أحد المطاعم، في محلة كورنيش الميناء في طرابلس.

وقد عمل جهاز الطوارئ والاغاثة على إسعاف الجريح ونقله إلى المستشفى.