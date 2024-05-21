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لبنان

ميقاتي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان... وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
21-05-2024 | 15:22
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، تمّ خلاله التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أولويات العمل في سبيل تحقيق واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.
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