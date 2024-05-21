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لبنان

الجيش أوقف شخصاً في طرابلس... ماذا عثر بحوزته؟

Lebanon 24
21-05-2024 | 15:20
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أوقفت دورية من الجيش المدعو ف.ف.ا في محلة التل - طرابلس، بعد العثور بحوزته على مسدس حربيّ غير مرخصّ.
 
 
وأُحيل الموقوف إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختصّ.
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