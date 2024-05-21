الجيش أوقف شخصاً في طرابلس... ماذا عثر بحوزته؟

أوقفت دورية من الجيش المدعو ف.ف.ا في محلة التل - طرابلس، بعد العثور بحوزته على مسدس حربيّ غير مرخصّ.

وأُحيل الموقوف إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختصّ.