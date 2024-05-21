خطّار استقبل مدير برامج إدارة الحدود في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

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إستقبل المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، مدير برامج إدارة الحدود والأمن في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD، Borut Erzen، ترافقه مديرة مشروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان Lilijana Sipec.وتمّ البحث في التنسيق القائم مع المركز الدولي والأنشطة المنفذة الآن من ضمن المشروع المموّل من الإتحاد الأوروبي والبرامج الممكن تنفيذها في المرحلة المقبلة.