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لبنان
كشف النقاب
Lebanon 24
21-05-2024
|
17:30
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كشف النقاب في مجلس خاص أن مصير أموال المودعين ما يزال موضع خلاف بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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