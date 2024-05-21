وفد رسمي برئاسة بري للمشاركة في مراسم وداع رئيسي اليوم.. وكلمة لنصرالله الجمعة

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تشهد طهران اليوم مراسم مهيبة لتشييع ووداع الرئيس الايراني الراحل السيد ابراهيم رئيسي ورفاقه الذين قضوا في حادث المروحية وسط مشاركة شعبية واسعة في التشييع الذي جرى امس في تبريز قبل نقل الجثامين الى طهران.ومن المنتظر ان يشارك رئيس مجلس النواب نبيه بري على راس وفد رسمي لبناني رفيع في هذا الوداع اليوم ويقدم التعازي للقيادة الايرانية.وقرر حزب الله اقامة احتفال تكريمي للرئيس الايراني الراحل ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ورفاقهما بعد غد الجمعة يتحدث خلاله الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله.واعلنت السفارة الايرانية في لبنان عن تقبل التعازي بالشهداء اليوم وغدا بين الرابعة بعد الظهر والسابعة مساء.