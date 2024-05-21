24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صندوق النقد يحض على معالجة الوضعين المالي والمصرفي.. ومسألة شطب الودائع غير مطروحة
Lebanon 24
21-05-2024
|
22:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
يقوم وفد من صندوق النقد الدولي بجولة على المسؤولين اللبنانيين، على مدى أربعة أيام، من أجل حث السلطات اللبنانية على التحرك لمعالجة الوضعين المالي والمصرفي، وقد التقى حتى الآن رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وحاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري، فضلاً عن لقاءات جانبية مع عدد من المصارف والاقتصاديين، على أن يختتم الوفد جولته بلقاء غير معلن مع مجموعة من الإعلاميين المعنيين بالشأن الاقتصادي.
Advertisement
وكتبت سابين عويس في" النهار": فيما يؤكد الفريق الاستشاري لرئيس الحكومة الذي يتولى التشاور مع الصندوق وإعداد صياغة المسودة النهائية التي ستُعرض على مجلس الوزراء لمشروع الهيكلة، أن مسألة شطب الودائع ليست مطروحة أبداً معتبراً أن هذا الكلام يفتقر إلى الحد الأدنى من المنطق، لا ينفي حقيقة أنه لم تعد هناك ودائع لشطبها أو إعادتها، في اعتراف واضح وصريح بأن الودائع لم تعد موجودة، وأن العمل الجاري اليوم هو لإعادة تكوينها لإتاحة المجال أمام إعادة ما يمكن إعادته منها. في أوساط هذا الفريق من يؤكد أن صيغة المشروع الذي يجري إعداده بناءً على ملاحظات الوزراء تمهيداً لعرضه مجدداً على مجلس الوزراء لدرسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي، يحافظ على المسلّمات التي أدرجت فيه في الأساس، لجهة إعطاء الضمانات حتى ١٠٠ ألف دولار، على أن تخضع الودائع التي تتجاوز هذا المبلغ لمجموعة من المعايير التي على أساسها يحدّد ما يمكن رده منها. أبرز هذه المعايير التي شارك في وضعها المصرف المركزي رغم نفيه، تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة، مشروعة وغير مشروعة، شطب الفوائد المترتبة وفق هذه التصنيفات، إنشاء صندوق استرداد الودائع والالتزام باقتراح "zero coupon" المقترح في المشروع بصيغته الأولى.
حتى الآن، لا يزال النقاش في هذا الملف الدقيق والحيوي للبنانيين دون المستوى الذي يسمح بالوصول إلى النتائج المرجوّة منه في ظل التباينات القائمة وتقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية به، وتحديداً الدولة والمصرف المركزي والمصارف، قبل الوصول إلى دور صندوق النقد أو دور الدول الغربية التي كلفت سفاراتها التسويق له. في الوسط المصرفي امتعاض ومخاوف من أن تؤدي الحملات المركزة على القطاع بهدف تحميله المسؤولية الكاملة في هذا الشأن إلى ضياع حقوق المودعين بعدما وُضع هؤلاء في مواجهة مع المصارف، على نحو يتيح للدولة التنصّل من مسؤوليتها. وكل ذلك على خلفية أن الدولة عاجزة ومفلسة وغير قادرة على تحصيل مواردها وتحسين جبايتها. وفي هذه المقاربة، لا تعترف الدولة بمسؤوليتها في الاقتراض من أموال المودعين المودعة في المصرف المركزي.
بالنسبة إلى مصرفيين، بدأت تتبلور صورة مشروع القضاء على المصارف بهدف وضع اليد على البلد ومقدراته عبر البرنامج مع صندوق النقد الذي يأخذ البلد رهينة على مدى عقود من الآن. وعند هذا الحد، يرى مصرفيون أن على الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها وتمسك قرارها بيدها فتلتزم إعادة الأموال مهما استغرق ذلك. واللافت أن هذا الكلام يتقاطع مع ما صرّح به رئيس المجلس بعد لقائه وفد الصندوق عندما قال إن المدخل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي والنظام المالي يكون بضمان إعادة الودائع كاملة لأصحابها مهما تطلب ذلك من وقت!
وأوضح الخبير في المخاطر المصرفية محمد الفحيلي في حديث لـ«اللواء» أن لا علاقة لزيارة صندوق النقد الدولي إلى لبنان بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية من عدمه، لأن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعود إلى مجموعة العمل المالي والدولي ضمن نطاق إلتزام لبنان، بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من عدمه.
وأكد الفحيلي أن لبنان وقَّع على شروط مسبقة مع صندوق النقد الدولي في نيسان عام 2022 الذي طلب آنذاك في الموازنة 2023 التي صدرت ومن جملة هذه الشروط التعديل في قانون السرية المصرفية، وحدث التعديل في القانون ولكن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي أوائل عام 2023 الذي يتعلق بتقييم الوضع المالي والنقدي في لبنان إنتقد موازنة 2023 شكلاً ومضموناً بسبب إقرارها آخر السنة وهذا خطأ، وكانت لا تعكس الوضع الإقتصادي في لبنان،والتعديلات التي طرأت على قانون السرية المصرفية إتهمها بأنها تحصن الفاسد من المحاسبة وإيصاله إلى القضاء المختص.
ورأى أن المسؤول عن الملف اللبناني في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين في أقل من شهر قام بزيارة إلى صندوق النقد الدولي، وتمحورت هذه الزيارة حول التأكيد أن صندوق النقد الدولي ما زال يدعم لبنان ويقف إلى جانبه وجانب اللبنانيين، وللتأكيد على متابعة الإجراءات التي ستأخذها الدولة من أجل الوصول إلى برنامج الإنقاذ، وهذا ما ستتمحور حوله زيارة الوفد، أي إستطلاع حول ما تم التوصل إليه فيما يخص الشروط المسبقة قبل الإجتماع الذي يعقده المجلس المركزي لصندوق النقد الدولي أوائل فصل الخريف لدراسة طلبات الدول المطالبة بالمساعدة من خلال برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وبناءً عليه ستتم اللقاءات مع السلطة التنفيذية والتشريعية من خلال الإجتماع مع لجنة المال والموازنة ومصرف لبنان وجمعية المصارف على هذا الأساس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة على البحر برفقة عائلتها وملامح الحمل واضحة (صور)
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة على البحر برفقة عائلتها وملامح الحمل واضحة (صور)
03:40 | 2024-05-21
21/05/2024 03:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
02:57 | 2024-05-21
21/05/2024 02:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يكشف سبب وفاة طوني صوايا... هذا ما عانى منه
Lebanon 24
فنان شهير يكشف سبب وفاة طوني صوايا... هذا ما عانى منه
11:47 | 2024-05-21
21/05/2024 11:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب محتمل وراء تحطّم مروحية الرئيس الإيرانيّ... هذا ما كشفه تقرير جديد
Lebanon 24
سبب محتمل وراء تحطّم مروحية الرئيس الإيرانيّ... هذا ما كشفه تقرير جديد
12:30 | 2024-05-21
21/05/2024 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل... ممثل لبنانيّ بحاجة ماسة للدم
Lebanon 24
نداء عاجل... ممثل لبنانيّ بحاجة ماسة للدم
11:12 | 2024-05-21
21/05/2024 11:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2024-05-22
هل تذكرون عندما كانت الفرقة 16 "ترجّف" أكبر شنب؟
01:48 | 2024-05-22
شهيدان بغارة اسرائيلية استهدفت العديسة ليلًا
01:45 | 2024-05-22
أمين سر الفاتيكان في بيروت...ماذا في جدول لقاءاته؟
01:30 | 2024-05-22
المعارضة تُرحّب وتتحفظ...المهلة خيالية
01:15 | 2024-05-22
مع باسيل "عالقطعة"
01:00 | 2024-05-22
"الخماسية" تتراجع "تكتيكيا" ولودريان في بيروت واتصال عُماني بميقاتي عشية زيارة سلطان عمان للأردن
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
22/05/2024 09:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
22/05/2024 09:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
22/05/2024 09:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24