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لبنان

في البقاع.. علي ابن الـ 19 عاماً توفي عن طريق الخطأ!

Lebanon 24
21-05-2024 | 23:27
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توفي الشاب علي مصطفى مرتضى نتيجة إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ.

فقد أصيب ابن الـ 19 عاما بطلق من مسدس حربي بينما كان يلهو وصديقه به حيث انطلق عيار ناري واصاب مرتضى ابن بلدة تمنين التحتا في البقاع ما ادى وفاته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في الحادث.


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