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لبنان

آخر تطورات الجبهة الجنوبية: قصف اسرائيلي يطال طيرحرفا وعلما الشعب

Lebanon 24
22-05-2024 | 04:18
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تعرضت اطراف بلدتي طيرحرفا وعلما الشعب، اليوم الاربعاء، لقصف مدفعي معاد، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
وسقط شهيدان ليلًا بغارة من مسيّرة معادية استهدفت بلدة العديسة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وأطلق العدو ليلا، عددا من القذائف المدفعية الثقيلة على وادي مظلم في أطراف بلدة بيت ليف في القطاع الاوسط، ونفذ الطيران الحربي المعادي غارات وهمية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.
 
واستمر العدو في إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة حتى صباح اليوم، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق القرى المذكورة.
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