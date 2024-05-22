المعارضة تُرحّب وتتحفظ...المهلة خيالية

Advertisement

قال مصدر نيابيّ "إن المعارضة، رغم ترحيبها بما صدر في بيان سفراء اللجنة الخماسية، فانها تعتبر أنّ لا جديد قدّمته هذه الدول المعنيّة بملف رئاسة الجمهوريّة.وشدّد المصدر النيابيّ على أنّ المعارضة لا تزال بالمطلق ترفض طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار الحالي، وأشار إلى أنّه يجب على الدول الخمس تقديم حلول جديدة، بعيدة عما يطرحه "الثنائيّ الشيعيّ" بما يتعلّق بطاولة الحوار.وقال رئيس حزب معارض في جلسة خاصة "إن حديث "اللجنة الخماسية" عن "مهلة ايار" لانتخاب رئيس جديد للجمهورية هو امر خيالي ولا يمكن تطبيقه، اذ من المستحيل الوصول الى تسوية سياسية داخلية خلال ايام قليلة وفي ظل الظروف الحالية.أضاف "ان تحديد المهلة يهدف الى تحريك المياه الراكدة لا أكثر ولا أقل، واعادة تفعيل المبادرة الرئاسية يعزز دور "الدول الخمس" المعنية بالملف اللبناني وهذا هو المطلوب في هذه اللحظة.وقال: "ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيتجاوب بشكل غير مسبوق مع المبادرة، لكنه في الوقت نفسه لن يكون جاهزا لتقديم تنازلات على المستوى السياسي، وتحديدا لجهة التخلي عن دعم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية او موضوع الحوار".