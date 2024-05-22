أمين سر الفاتيكان في بيروت...ماذا في جدول لقاءاته؟

سيقوم أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولين بزيارة الى لبنان في النصف الثاني من الشهر المقبل، للقاء المرجعيات السياسية والدينية، وافاد مصدر معني "ان الزيارة تعبير عن "قلق البابا فرنسيس وقربه من الشعب اللبناني والكنيسة في هذه المرحلة الصعبة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا".

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