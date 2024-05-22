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لبنان

أمين سر الفاتيكان في بيروت...ماذا في جدول لقاءاته؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-05-2024 | 01:45
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سيقوم أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولين بزيارة الى لبنان في النصف الثاني من الشهر المقبل، للقاء المرجعيات السياسية والدينية، وافاد مصدر معني "ان الزيارة تعبير عن "قلق البابا فرنسيس وقربه من الشعب اللبناني والكنيسة في هذه المرحلة الصعبة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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