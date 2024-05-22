"جس نبض" في الضاحية؟

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تكررت في الاسابيع الاخيرة عمليات دخول دوريات قوات "اليونيفيل" الى احياء الضاحية الجنوبية لبيروت وآخرها أمس، الامر الذي طرح العديد من الاسئلة عن سبب الضياع الذي يسيطر على هذه الدوريات ويأخذها الى مناطق بعيدة عن مسارها.وبحسب مصادر مطلعة في "قوى الثامن من اذار" فإن لا اهداف محددة لدوريات اليونيفيل في الضاحية الجنوبية، لكن ما تقوم به هو جس للنبض لمعرفة ما اذا كان الحزب قادرا على رصد ومتابعة مختلف الاحياء".وتؤكد المصادر ان "حزب الله" بدأ منذ مدة اجراءات واضحة لرصد والتعامل مع اي دورية للقوات الدولية تدخل الى الضاحية، ومنعها من اكمال طريقها، وعليه فإن توقيف هذه الدوريات هو امر مقصود ومخطط له.