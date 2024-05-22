Advertisement

لبنان

"جس نبض" في الضاحية؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-05-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1202604-638519634518087961.jpeg
Doc-P-1202604-638519634518087961.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تكررت في الاسابيع الاخيرة عمليات دخول دوريات قوات "اليونيفيل" الى احياء الضاحية الجنوبية لبيروت وآخرها أمس، الامر الذي طرح العديد من الاسئلة عن سبب الضياع الذي يسيطر على هذه الدوريات ويأخذها الى مناطق بعيدة عن مسارها.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة في "قوى الثامن من اذار" فإن لا اهداف محددة لدوريات اليونيفيل في الضاحية الجنوبية، لكن ما تقوم به هو جس للنبض لمعرفة ما اذا كان الحزب قادرا على رصد ومتابعة مختلف الاحياء".
وتؤكد المصادر ان "حزب الله" بدأ منذ مدة اجراءات واضحة لرصد والتعامل مع اي دورية للقوات الدولية تدخل الى الضاحية، ومنعها من اكمال طريقها، وعليه فإن توقيف هذه الدوريات هو امر مقصود ومخطط له.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2024-05-22
05:00 | 2024-05-22
04:48 | 2024-05-22
04:48 | 2024-05-22
04:30 | 2024-05-22
04:25 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24