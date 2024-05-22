تخوّف إسرائيلي من وزير الخارجية الايراني الجديد

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اعتبرت مصادر ديبلوماسية مطّلعة أن نائب وزير الخارجية علي باقري والذي حلّ خلفا لحسين أمير عبد اللهيان، الذي قضى بحادثة تحطم الطائرة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يشكّل تخوّفاً كبيراً لاسرائيل.وتقول المصادر أن باقري أشدّ شراسة من عبد اللهيان تجاه العدوّ الاسرائيلي، وله صولات وجولات في العديد من المفاوضات والمحادثات مع واشنطن، ومواقف عالية السقف في العديد من الملفات.وأشارت المصادر الى أن حقبة عبد اللهيان كانت أخفّ وطأة على اسرائيل نظراً لديبلوماسيته في الادارة، أما وزير الخارجية الجديد فلن يكون التواصل الاميركي معه بذات الليونة.