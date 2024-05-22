Advertisement

لبنان

تخوّف إسرائيلي من وزير الخارجية الايراني الجديد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-05-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1202606-638519635952253294.jpg
Doc-P-1202606-638519635952253294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت مصادر ديبلوماسية مطّلعة أن نائب وزير الخارجية علي باقري والذي حلّ خلفا لحسين أمير عبد اللهيان، الذي قضى بحادثة تحطم الطائرة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يشكّل تخوّفاً كبيراً لاسرائيل.
وتقول المصادر أن باقري أشدّ شراسة من عبد اللهيان تجاه العدوّ الاسرائيلي، وله صولات وجولات في العديد من المفاوضات والمحادثات مع واشنطن، ومواقف عالية السقف في العديد من الملفات.
Advertisement
وأشارت المصادر الى أن حقبة عبد اللهيان كانت أخفّ وطأة على اسرائيل نظراً لديبلوماسيته في الادارة، أما وزير الخارجية الجديد فلن يكون التواصل الاميركي معه بذات الليونة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2024-05-22
05:00 | 2024-05-22
04:48 | 2024-05-22
04:48 | 2024-05-22
04:30 | 2024-05-22
04:25 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24