انتقادات واسعة لأحد الملاهي الليلية في بيروت والسبب: الماركة العالمية

سجّل احد رواد مواقع التواصل اعتراضاً كبيراً عبر فيديو نشره على موقع "تيك توك" على سياسة احد الملاهي الليلية في العاصمة بيروت، بحيث كشف أنّ صاحب الملهى يقف على بوابة الاستقبال ويمنع دخول أي شخص لا يرتدي لباساً من ماركات عالمية شهيرة تحت حجة "اختيار نوعية الزبائن".

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