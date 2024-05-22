Advertisement

لبنان

بالفيديو: نعيم قاسم يشارك بمراسم تشييع رئيسي ورفاقه في طهران

Lebanon 24
22-05-2024 | 02:07
A-
A+
Doc-P-1202615-638519656610686776.jpg
Doc-P-1202615-638519656610686776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ودّعت العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء، جثمان السيد إبراهيم رئيسي الذي لقى مصرعه في حادث تحطم مروحية مع سبعة مسؤولين بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وذلك وسط توافد حشود رسمية وشعبية. 


وضمن مراسم التشييع، أمّ المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي، الصلاة على جثامين الراحلين في جامعة طهران. 


ومن بين الشخصيات الرسمية التي شاركت في التشييع بطهران، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، على أن تجري مراسم التأبين بحضور وفود أجنبية عالية المستوى في طهران، عند الساعة الرابعة عصراً. 
 
 
Advertisement
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2024-05-22
05:00 | 2024-05-22
04:48 | 2024-05-22
04:48 | 2024-05-22
04:30 | 2024-05-22
04:25 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24