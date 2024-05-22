بالفيديو: نعيم قاسم يشارك بمراسم تشييع رئيسي ورفاقه في طهران

نائب الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء في طهران.#الرئيس_الإيراني#حسين_أمير_عبد_اللهيان #إيران pic.twitter.com/GPUe05Xrl0
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 22, 2024
نائب الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء في طهران.#الرئيس_الإيراني#حسين_أمير_عبد_اللهيان #إيران pic.twitter.com/GPUe05Xrl0
⚫️الشيخ نعيم قاسم في مراسيم تشييع الرئيس الشهيــ..د #ابراهيم_رئيسي و مرافقيه #ايران#طهران#شهداء_الولاية #شهداء_الخدمة pic.twitter.com/D7qn5oxgTe
— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) May 22, 2024
⚫️الشيخ نعيم قاسم في مراسيم تشييع الرئيس الشهيــ..د #ابراهيم_رئيسي و مرافقيه #ايران#طهران#شهداء_الولاية #شهداء_الخدمة pic.twitter.com/D7qn5oxgTe