بالفيديو: نعيم قاسم يشارك بمراسم تشييع رئيسي ورفاقه في طهران

ودّعت العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء، جثمان السيد إبراهيم رئيسي الذي لقى مصرعه في حادث تحطم مروحية مع سبعة مسؤولين بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وذلك وسط توافد حشود رسمية وشعبية.





وضمن مراسم التشييع، أمّ المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي، الصلاة على جثامين الراحلين في جامعة طهران.





ومن بين الشخصيات الرسمية التي شاركت في التشييع بطهران، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، على أن تجري مراسم التأبين بحضور وفود أجنبية عالية المستوى في طهران، عند الساعة الرابعة عصراً.

نائب الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء في طهران.#الرئيس_الإيراني#حسين_أمير_عبد_اللهيان #إيران pic.twitter.com/GPUe05Xrl0 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 22, 2024 Advertisement