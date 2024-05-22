شهيدان جديدان لـ حزب الله.. وهذه هويتهما

أعلن حزب الله في بيان صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد محمد علي بو طعام "نور الزهراء" مواليد عام 2000 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان.



Advertisement كما أعلن في بيان عن استشهاد علي حسن سلطان "ساجد" مواليد عام 1991 من بلدة الصوّانة في جنوب لبنان.