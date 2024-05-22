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لبنان
شهيدان جديدان لـ حزب الله.. وهذه هويتهما
Lebanon 24
22-05-2024
|
03:57
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أعلن حزب الله في بيان صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد محمد علي بو طعام "نور الزهراء" مواليد عام 2000 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان.
كما أعلن في بيان عن استشهاد علي حسن سلطان "ساجد" مواليد عام 1991 من بلدة الصوّانة في جنوب لبنان.
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