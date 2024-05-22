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لبنان

جعجع تسلّم من الأب حنا خضرا الأنطوني كتبًا من مؤلفاته

Lebanon 24
22-05-2024 | 02:50
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عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب مع الأب الانطوني الدكتور حنا خضرا لأمور وطنية وكنسية، في حضور منسق منطقة البقاع الشمالي في الحزب الياس بو رفول.

كما قدم خضرا لجعجع ثلاثة كتب حملت العناوين التالية : "أصول دعاوى القديسين"، "موانع الزواج"، و"ذاكرة زمن من قريتي".
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