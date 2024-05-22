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لبنان

هاشم: لرفع الغطاء السياسي منعًا لمزيد من الفلتان الأمني

Lebanon 24
22-05-2024 | 03:08
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رأى النائب قاسم هاشم في حديث الى "صوت كل لبنان"، ان "الملف الرئاسي لا يزال في دائرة المراوحة رغم استمرار حركة الاتصالات"، مشيرا الى انه "رغم الحراك الخارجي الا ان الدور الرئيسي يبقى للبنانيين لإنهاء الشغور الرئاسي".
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ورأى أنه "إذا صدقت النيّات يمكن الوصول الى تلاقٍ وتفاهم حول الاستحقاق الرئاسي"، وأشار الى "مجريات جلسة النزوح السوري التي سبقها تشاور نيابي، الى ان تمّ التوافق على نقاط معينة لإصدار التوصية". واكد ان "الإرادة السياسية لدى الكتل النيابية لم تتوافر بعد لكن قد تتوافر في أي لحظة".
وبالنسبة إلى شحنات الأسلحة المهربة، رأى هاشم ان "المطلوب اليوم التعاطي بدقة عالية مع هذا الموضوع ودعم القوى الأمنية ورفع الغطاء السياسي منعا لمزيد من الفلتان الأمني".
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