وفد التيار الوطني التقى هيئة سيدني وتشديد على اهمية التضامن

عقد المنسق العام لقطاع الانتشار في التيار الوطني الحر نديم جرداق وعضو المجلس السياسي في التيار وديع عقل لقاء مع كوادر واعضاء التيار في سيدني، في مقدمهم منسق التيار في سيدني شربل ديب وعضو المجلس الوطني طوني طوق ومنسق أوستراليا مارون الخوري.

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واستمع جرداق إلى الحاضرين الذين عرضوا هواجسهم وافكارهم واقتراحاتهم من اجل استمرار التواصل مع رفاقهم في لبنان، مشددا على اهمية التضامن في ما بينهم مثنياً على الجهود المبذولة في هذا الاطار.

من جهته وضع عقل الحاضرين في تفاصيل متابعة التيار الملفات كافة، لا سيما ملفات الفساد واصراره على المضي بمكافحته ليبقى الحق لاصحاب الحق.

وكان الوفد شارك في قداس ولقاء في مزار القديسة ريتا في سيدني برعاية وتنظيم من عائلة ريتشارد العنداري، حيث تم الإعلان عن افتتاح قريب لكنيسة جديدة مكرسة باسم القديسة ريتا في أوستراليا.

كما التقى وفد التيار في كنيسة سيدني النائب العام الأبرشي للكنيسة المارونية المونسنيور مارسيلينو يوسف والأب مايكل بو ضاهر في حضور عضو المجلس الوطني طوني طوق.