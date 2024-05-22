البزري: التطورات الأمنية الكبرى تؤكد ضرورة انتاج رئيس

استبعد النائب عبد الرحمن البزري في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" ان "يشهد الملف الرئاسي خرقًا حقيقيًا رغم كل الضغط الخارجي والحراك الديبلوماسي بما في ذلك مهلة حزيران".

وقال: "يبدو أن الطريق الى المشاورات ما زالت غير معبدة وفي حال تمت هذه المشاورات فإن مسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية غير مؤكدة".

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ونبه البزري الى انه "في ظل التفلت الداخلي على المستوى الأمني والمعيشي، فإن استمرار دخول مزيد من شحنات الأسلحة مهربة الى لبنان قد يؤدي الى تطورات أمنية كبرى"، مشددا على أن "كل هذه الفوضى تؤكد ضرورة انتاج رئيس للجمهورية".