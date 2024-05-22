محاولة سرقة فاشلة.. هذا ما حصل مع ابن الـ 15 عاما في المنية

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تعرّض الطالب "م .ح" 15 عاماً لمحاولة سرقة باءت بالفشل فتم الاعتداء عليه بالضرب من قبل شخصين مجهولين يستقلان دراجة ناريّة في المنية - حي المقاطع قبل تدخل رفاقه لانقاذه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد فرّ الفاعلان إلى جهة مجهولة، والعمل جار على ملاحقتهم لتوقيفهم ولمعرفة ملابسات الحادثة .