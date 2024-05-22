Advertisement

لبنان

محاولة سرقة فاشلة.. هذا ما حصل مع ابن الـ 15 عاما في المنية

Lebanon 24
22-05-2024 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1202658-638519709947474076.jpg
Doc-P-1202658-638519709947474076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض الطالب "م .ح" 15 عاماً لمحاولة سرقة باءت بالفشل فتم الاعتداء عليه بالضرب من قبل شخصين مجهولين يستقلان دراجة ناريّة في المنية - حي المقاطع قبل تدخل رفاقه لانقاذه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
 
وقد فرّ الفاعلان إلى جهة مجهولة، والعمل جار على ملاحقتهم لتوقيفهم ولمعرفة ملابسات الحادثة .

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2024-05-22
05:00 | 2024-05-22
04:48 | 2024-05-22
04:48 | 2024-05-22
04:30 | 2024-05-22
04:25 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24