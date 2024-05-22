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لبنان

بري غادر على رأس وفد الى طهران لتقديم واجب العزاء برئيسي وعبد اللهيان

Lebanon 24
22-05-2024 | 03:36
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غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد ضم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل الدكتور حمدان ،المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان ، ورئيس مصلحة الاعلام في مجلس النواب علي دياب ، الى العاصمة الإيرانية طهران لتقديم واجب التعزية بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والشهداء الذين قضوا جراء حادث تحطم المروحية التي كانوا على متنها في محافظة اذربيجان الشرقية، وكان في وداعه في مطار بيروت وفد سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان القائم بأعمال السيد صمدي ومهدي سليماني.
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