Advertisement

لبنان

في محلّة السانت تيريز.. توقيف مروجَي مخدرات بالجرم المشهود!

Lebanon 24
22-05-2024 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1202661-638519714038748558.jpeg
Doc-P-1202661-638519714038748558.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في محلّة السانت تيريز - الحدت.
Advertisement

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويتَيهما، وهما:

- ح. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني) مطلوب للقضاء بجرم مخدّرات وصادر بحقّه حكم مؤبد.

- م. م. (من مواليد عام ۱۹۸۸، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم الإتجار بالبشر.

بتاريخ 24-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج مواد مخدّرة في محلّة السانت تيريز، على متن دراجة آليّة نوع سويت، تمّ ضبطها. وأثناء عملية التّوقيف شهر أحدهما مسدّساً حربيًّا بوجه عناصر الدّورية الذين تمكّنوا من السّيطرة عليه وتجريده من مسدّسه وضبطه مع ممشط و٤ طلقات صالحة للاستعمال.

بتفتيش المشتبه فيهما والدّراجة، تم ضبط كميّة من المواد المخدّرة المختلفة والموزّعة والمعدّة للتّرويج داخل82 طبّة بلاستيكيّة من الكوكايين و11 مظروفاً من حشيشة الكيف.

بالتًحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 
 
Image preview
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2024-05-22
05:00 | 2024-05-22
04:48 | 2024-05-22
04:48 | 2024-05-22
04:30 | 2024-05-22
04:25 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24