ما جديد قضية "حليب الأطفال" المُهدرج؟

تتابعُ جهات معنية الملف المُرتبط بحليب الأطفال في لبنان الذي يحتوي على مكونات "مؤذية" مثل الدهون المُشبّعة والزيوت المُهدرجة.



Advertisement آخر المعلومات تقولُ إن وزارة الإقتصاد تعمدُ حالياً على سحب عينات من السوق وتحديداً من الحليب الذي أثيرت شكوكٌ بشأنه. آخر المعلومات تقولُ إن وزارة الإقتصاد تعمدُ حالياً على سحب عينات من السوق وتحديداً من الحليب الذي أثيرت شكوكٌ بشأنه.



مصادر في الوزارة قالت لـ"لبنان24" إنّ آلية فحص العينات تحتاجُ إلى وقتٍ يتراوح بين أسبوعين و 3 أسابيع كون هناك فحوصات مخبرية دقيقة سيتمُّ إجراؤها بإشراف متخصصين وخبراء.



بدوره، كشف مصدرٌ نيابي مُتابع للملف أن الملف قيد المتابعة ولن يكون هناك أيّ خطوة إلا بالتنسيق مع الوزارات المعنية خصوصاً أن الأمر يرتبطُ بصحة الأطفال.