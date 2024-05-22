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لبنان

ما جديد قضية "حليب الأطفال" المُهدرج؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-05-2024 | 04:15
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تتابعُ جهات معنية الملف المُرتبط بحليب الأطفال في لبنان الذي يحتوي على مكونات "مؤذية" مثل الدهون المُشبّعة والزيوت المُهدرجة.

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آخر المعلومات تقولُ إن وزارة الإقتصاد تعمدُ حالياً على سحب عينات من السوق وتحديداً من الحليب الذي أثيرت شكوكٌ بشأنه.

مصادر في الوزارة قالت لـ"لبنان24" إنّ آلية فحص العينات تحتاجُ إلى وقتٍ يتراوح بين أسبوعين و 3 أسابيع كون هناك فحوصات مخبرية دقيقة سيتمُّ إجراؤها بإشراف متخصصين وخبراء.

بدوره، كشف مصدرٌ نيابي مُتابع للملف أن الملف قيد المتابعة ولن يكون هناك أيّ خطوة إلا بالتنسيق مع الوزارات المعنية خصوصاً أن الأمر يرتبطُ بصحة الأطفال.

ولفتت المصادر إلى أنّه بعد صدور الفحوصات، قد يتم العمل على سحب أي مُنتج من السوق يتبين أنه "غير مُطابق للمواصفات".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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