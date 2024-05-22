"وفودٌ أوروبية" في جنوب لبنان!

عُلِم أن وفوداً أوروبية قد زارت تجمعات للاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما الجنوب، بهدف الإطلاع على احتياجاتهم وعلى مسار المشاريع المُنفذة هناك.

وتبين أن تلك الوفود تطلع على كافة التفاصيل المرتبطة بالمشاريع التي تم تمويلها في أوقاتٍ سابقة وذلك بهدف مواكبة الدعم الذي تصفهُ مصادر فلسطينية بـ"الكبير والأساسي".