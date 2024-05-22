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لبنان

منخفض محدود الفعالية غدًا... وتحذير لرواد البحر!

Lebanon 24
22-05-2024 | 04:20
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر ، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ورياح ناشطة أحيانا اعتبارا من المساء.
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس ربيعي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع  ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء و درجات حرارة فوق معدلاتها  الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد ظهر يوم غد الخميس، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا وسط تركيا، فتعود الى معدلاتها يوم الجمعة مع بعض التقلبات المحلية حتى مساء يوم السبت.  
ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهرايار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26 وفي زحلة بين 13 و27 درجة.
تحذيرات لرواد البحر: من ارتفاع موج البحر ما بين متر و نصف الى مترين ونصف خلال الفترة الممتدة من الجمعة 24 الحالي وحتى يوم السبت 25 منه وامكانية تكون تيارات مائية بخاصة على الشواطئ الرملية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط وتصبح فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود درجتين.
 
الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ورياح ناشطة أحيانا اعتبارا من المساء.
الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية، كما تنشط الرياح حيث تقارب سرعتها الـ 60 كلم/س.
السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية حيث يعود الطقس الى الاستقرار اعتبارا من المساء.
-الحرارة على الساحل من 21 إلى 28 درجة،  فوق الجبال من 17 إلى 24 درجة، في الداخل من 17 إلى 30 درجة. 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب وطبقات الغبار في الأجواء.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90%.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة. 
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,32.
-ساعة غروب الشمس: 19,37.
 
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